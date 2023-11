Roma, lo striscione degli ultras contro Corona: “Sull’infamia hai basato la tua vita”

La scritta è in riferimento alle accuse fatte dall'ex re dei paparazzi ad alcuni giocatori della Roma sia sul caso scommesse che sulla vita privata

"Sull'infamia hai basato la tua miserabile vita, Fabrizio Corona maledetto parassita!" recita lo striscione afirma Curva Sud posizionato sul cavalcavia della tangenziale altezza via Nomentana. La scritta è in riferimento alle accuse fatte dall'ex re dei paparazzi ad alcuni giocatori della Roma sia sul caso scommesse che sulla vita privata. L'ultima vicenda ha riguardato Lorenzo Pellegrini, con Fabrizio Corona che ha intervistato una escort che avrebbe denunciato per stalking il capitano giallorosso e centrocampista della Nazionale, con diverse accuse e il racconto di mesi di frequentazioni.