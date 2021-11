Niente nazionale per Afena-Gyan, il Ghana: “Non è disponibile”

La federazione ghanese ha annunciato l'indisponibilità del giocatore della Roma, poche ore dopo le parole opposte di un portavoce e le indiscrezioni su una rinuncia da parte del 2003 giallorosso

Felix Afena-Gyan non risponderà alla convocazione del Ghana, alla sua prima volta in assoluto dopo l'esordio in prima squadra con la Roma a Cagliari. A comunicarlo è stato la stessa nazionale africana sul proprio sito ufficiale, dove ha annunciato i 24 giocatori che andranno in Sudafrica per il match di qualificazione ai Mondiali contro l'Etiopia. Se Jonathan Mensah e Thomas Partey sono "infortunati" e quindi non a disposizione del ct, Felix Afena-Gyan è stato definito "non disponibile" e non farà parte della rosa dei convocati per gli ultimi due match di qualificazione a Qatar 2022. Tutto questo dopo le indiscrezioni che parlavano di una rinuncia alla chiamata da parte dello stesso Afena-Gyan.

Una voce commentata alcune ore fa anche dal portavoce della nazionale ghanese, Henry Asante Twum: "Quando decidiamo di convocare un giocatore inviamo una comunicazione ufficiale al club - ha detto ad 'Akoma FM' - e se il giocatore non è in grado di onorare la convocazione a causa di un infortunio o altri motivi, il club ci risponde con le motivazioni per cui il giocatore non può essere rilasciato. Per quanto ne so io, la Roma non ha comunicato nessun impedimento alla convocazione del giocatore. Per cui, ci aspettiamo che Afena-Gyan sia con noi. La Roma non ci ha inviato nessuna comunicazione in relazione a un infortunio al ginocchio o altro del genere, quindi sono fiducioso sul fatto che arriverà da noi entro la giornata. Comunque, se la Roma dovrà comunicarci qualcosa, sono sicuro che lo farà in maniera appropriata".