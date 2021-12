Coppa d’Africa, Afena-Gyan inserito tra i pre-convocati del Ghana

E' la seconda convocazione per il giovane giallorosso che aveva declinato la prima in modo da restare a Trigoria per crescere sotto la guida di Mourinho

Redazione

Dopo Amadou Diawara, la Roma potrebbe perdere un altro giocatore a causa della Coppa d'Africa che si giocherà in Camerun tra il 9 gennaio e il 6 febbraio. Felix Afena-Gyan è stato chiamato tra i pre-convocati del Ghana. E' la seconda convocazione per il giovane giallorosso che aveva declinato la prima in modo da restare a Trigoria per crescere sotto la guida di Mourinho. Scelta rivelatasi più che mai azzeccata visto il minutaggio sempre maggiore concesso dallo Special One all'ex Primavera che lo ha ripagato con la doppietta decisiva contro il Genoa e altre buone prestazioni.