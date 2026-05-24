Un episodio che rischia di incidere drasticamente sull'ultima giornata di Serie A. A Torino, prima del derby, un tifoso della Juventus è finito all'ospedale ed è in condizioni gravi a seguito degli scontri avvenuti fuori dallo stadio tra i due gruppi di ultras. Così la curva ospite dei bianconeri ha chiesto ai calciatori di non scendere in campo. Di diverso avviso la società e l'ad Comolli che ai microfoni di DAZN in realtà ha assicurato: "I nostri tifosi non sono contenti e stanno dicendo di non giocare la partita. La partita è a rischio? No, giochiamo. Dopo la partita andrò in ospedale a parlare con il tifoso, se sarà possibile".

Ore 21:50 - Inizia ora il derby tra Torino e Juventus con più di un'ora di ritardo rispetto alle altre sfide Champions

Ore 21:25 - Intanto i tifosi della Juventus stanno lasciando il settore ospiti dopo la lunga protesta

Ore 21:22 - Le squadre stanno rientrando in campo per il riscaldamento. La gara si giocherà dopo la decisione del Questore di Torino

Ore 21:19 - Il derby di Torino si giocherà ma inizierà alle 21:45, un'ora dopo rispetto alle altre sfide Champions

Ore 21:13 - Dalle prime ricostruzioni sembra che il tifoso finito in ospedale sia stato colpito da un lacrimogeno lanciato dalla Polizia nel tentativo di dividere i due gruppi di ultras prima del match - fonte DAZN.

Ore 21:12 - La situazione a Torino continua a essere delicata: i tifosi bianconeri hanno anche minacciato di fare un'invasione di campo nel caso in cui si dovesse giocare. Intanto la Questura sta pensando di giocare il derby a porte chiuse e deciderà nei prossimi minuti.

Ore 20:55 - Altre novità da Torino: negli spogliatoi dello stadio sono arrivati gli agenti della Questura per questioni di pubblica sicurezza - lo riporta DAZN. Al momento non ci sono le condizioni per poter entrare in campo.

Ore 20:53 - Iniziate le sfide Champions in tutti i campi ad eccezione della Juventus che ora rischia sanzioni severe per non aver rispettato la contemporaneità con le altre gare.

Ore 20:50 - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del tifoso. Come riporta l'ANSA: "È stato trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima. Il ferito, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita".

Ore 20:48 - Per il momento a Torino le squadre non sono in campo e anche a Verona la Roma non sta giocando.