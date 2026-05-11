Cesari ironico sul rigore non dato a Mancini: “Forse stavolta non ha bussato nessuno”

La vittoria della Roma è arrivata tra le polemiche del Parma per il rigore assegnato nel finale ai giallorossi, su cui però non sembrano esserci dubbi. In secondo piano così è passato anche un altro episodio del primo tempo, ovvero il penalty che invece manca alla squadra di Gasperini con il risultato ancora sullo 0-0, ovvero il contatto tra Lautaro Valenti e Gianluca Mancini. Il difensore ducale calcia la gamba dell'avversario che invece arriva prima sulla palla: check del Var, ma nessuna on field review per Chiffi che aveva lasciato correre. A 'Pressing' su Sport Mediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari ironizza così: "Noi abbiamo sempre sentito che chi dà un calcio all’avversario è rigore, no? Evidentemente cambiando designatore non è più rigore… Perché il Var non interviene? Io posso dire una battuta… O avevano il video spento o si sono appisolati oppure nessuno ha bussato!" In studio scattano le risate e un po' di stupore per la frase comunque forte di Cesari, che si riferiva appunto alle ormai note 'bussate' dell'ex designatore Gianluca Rocchi negli studi di Lissone probabilmente per indirizzare qualche chiamata o comunque richiamare l'attenzione di Var e AVar in linea con l'arbitro di campo.