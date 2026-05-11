Roma, adrenalina Champions. La classifica avulsa e gli incredibili scenari a pari punti

Dall'inferno di una Champions League sfumata di nuovo, al sogno ancora da coltivare negli ultimi 180 minuti. Il recupero di Parma-Roma ha trasformato radicalmente le prospettive dei giallorossi tra derby e Verona, con il clamoroso ko del Milan a completare l'opera. In attesa sempre del Napoli. Questo vuol dire che le ultime due partite assegneranno almeno quattro posti, dal momento che la classifica è cortissima, tutti in 3 punti dalla terza alla sesta e quindi tutti perfettamente in ballo. Ma la situazione significa pure che bisogna cominciare a prendere la calcolatrice e fare qualche conto, che però non sorride granché alla Roma. Parliamo della classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre. Uno scenario sicuramente difficile e suggestivo, ma in realtà possibile. La squadra di Gasperini parte col +2 sul Como, a pari col Milan e -1 dalla Juve (anche -3 dal Napoli impegnato stasera col Bologna). Anche se bisognerebbe considerare un punto in meno rispetto alle dirette concorrenti, visto che gli scontri diretti sono tutti a sfavore della Roma. Se invece dovesse verificarsi una situazione di pari punti tra più di due squadre entrerebbe in gioco appunto la classifica avulsa, ovvero una nuova classifica da calcolare considerando solamente gli scontri tra le squadre interessate.

Poniamo che arrivino ex aequo Roma, Milan e Como con un posto a disposizione: in questo caso ad andare in Champions sarebbe il Milan con 8 punti conquistati contro le altre due formazioni, seguito da Roma e Como con 4. Con questa combinazione giallorossi davanti a Fabregas grazie a una differenza reti negli scontri diretti migliore (-1 contro -2). Se invece la Roma arrivasse in parità con Milan e Juventus, i giallorossi sarebbero dietro a tutti con appena 2 punti. L'equilibrio invece sussisterebbe per le altre due anche per punti negli scontri diretti (6) e per differenza reti in queste quattro partite in esame (+1). La squadra di Spalletti in questo caso si guadagnerebbe il primo posto disponibile grazie alla miglior differenza reti generale (ora +29) rispetto ad Allegri (+18), che invece avrebbe il secondo posto. Da capire poi dove porterebbe. Ma di certo in questo caso la Roma sarebbe fuori dalla Champions. L'altro scenario folle è quello di un arrivo a pari punti con tutte e quattro le squadre. In questo modo in testa ci sarebbe ancora il Milan con 10 punti e differenza reti negli scontri diretti di +4, ma al secondo posto e in Champions qui farebbe festa il Como (10 punti e +2). Beffate così sarebbero Juventus (6 punti) e Roma (5). Tutto questo, ovviamente, tenendo fuori il Napoli che ha 2 lunghezze sulla Juve e deve giocare ancora con Bologna, Pisa e Udinese. Con un crollo pure degli azzurri carte di nuovo rimescolate, ma la squadra di Conte sarebbe comunque posizionata benissimo anche nella classifica avulsa, avendo comunque gli scontri diretti a favore con la Roma.