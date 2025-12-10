Riise: “Dybala resta un punto fermo. Ferguson? Doveva essere il nuovo Kane, invece…”

L'ex terzino norvegese ha poi aggiunto: "La Roma dovrebbe cercare dei sostituti per stimolare i giocatori e garantire maggiore concorrenza"

Alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic, John Arne Riise, ex terzino della Roma, ha parlato a FootItalia.com analizzando il momento dei giallorossi e il rendimento di alcuni giocatori chiave.

Sulla Roma e gli obiettivi stagionali:“Penso che la squadra abbia avuto un buon inizio di stagione. La sconfitta contro il Napoli è stato un piccolo contrattempo, ma sono fiducioso che possano entrare tra le prime quattro e rimanerci. È un grande obiettivo e finora sono rimasto impressionato dal loro rendimento”.

Su Ferguson:“È difficile per i giocatori provenienti da un altro paese adattarsi subito. Ferguson non sta segnando e al momento fatica a trovare continuità. Forse potrebbe essere interessato a un trasferimento, magari al Celtic, ma non ne sono sicuro. È un peccato, perché all’inizio tutti parlavano di lui come del nuovo Harry Kane, ma infortuni e mancanza di ritmo nelle ultime stagioni hanno rallentato il suo percorso. Ha grande potenziale, ma se non rende a lungo termine, il club dovrà valutare alternative”.

Su Dybala:“Dybala è molto ben inserito nella squadra e resta un punto fermo. Non so se resterà o meno, ma mi piacerebbe che continuasse a essere protagonista”.

Sui nuovi acquisti e sulle fasce:“Tsimikas e Angelino sono due giocatori interessanti. Non ero un grande fan di Tsimikas ai tempi del Liverpool, ma ha accettato nuove sfide e può dare il meglio di sé. Spero che entrambi possano meritarsi un posto da titolare alla Roma, così come Kerkez deve dimostrare il suo valore al Liverpool”.

Riise ha infine sottolineato l’importanza della competizione interna:“La Roma dovrebbe cercare dei sostituti per stimolare i giocatori e garantire maggiore concorrenza. Questo è fondamentale, perché se non riescono a rendere per un periodo lungo, dovranno lasciare il club”.