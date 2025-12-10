Cagliari, Idrissi: “La vittoria contro la Roma ci ha dato fiducia”

Al termine dell’allenamento a porte aperte di ieri, Riyad Idrissi, difensore del Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il momento personale e quello della squadra, a pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta e dopo la vittoria contro la Roma. “La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia - ha spiegato Idrissi - non perché prima non ci fosse, ma sicuramente un successo ti regala ulteriore serenità e consapevolezza dei tuoi mezzi e del lavoro che stiamo portando avanti. Il gruppo ha dimostrato di essere valido e concentrato. Siamo felici di avere i tifosi a sostenerci anche durante l’allenamento. Ci stiamo preparando bene per la partita con l’Atalanta e lo facciamo con il sorriso: l’obiettivo è dare continuità, e il rendimento passa sempre dal lavoro quotidiano”.