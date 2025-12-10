Celtic in crisi ma pericoloso: le insidie che la Roma deve evitare

L'effetto Celtic Park e la spinta del nuovo tecnico

Ogni partita nasconde delle insidie, e quella di domani a Celtic Park non farà eccezione. Nel tempio del Celtic, anche squadre di grande prestigio sono cadute negli ultimi anni, come il Barcellona di Guardiola. Quest’anno la squadra scozzese attraversa un momento difficile: la mancata qualificazione in Champions League e risultati poco convincenti in Europa e in campionato hanno creato una situazione delicata. Ma proprio in questi momenti il Celtic può rivelarsi insidioso: le motivazioni per riscattarsi davanti ai propri tifosi sono alte. Le insidie per Gasperini e la Roma sono molte: dall’atmosfera travolgente dello stadio, al desiderio di riscatto degli scozzesi, passando per il pressing alto, le palle inattive e il rischio di errori di concentrazione o superficialità. Senza dimenticare il cambio in panchina: Nancy non ha iniziato bene, ma potrebbe trovare nuova energia e determinazione in Europa. Gasp e la Roma sono quindi avvisati: per uscire indenni da questa trasferta sarà fondamentale prestare attenzione ai minimi dettagli e affrontare la partita con la massima concentrazione. Altrimenti si rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi, un traguardo che, sul piano fisico e delle risorse, potrebbe rivelarsi determinante per l’andamento della stagione.