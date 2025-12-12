Celtic, Nancy: “Roma troppo forte per noi. Primo tempo impossibile da gestire”

Le sue parole: "Ogni volta che provavamo a giocare in avanti, sbagliavamo l’ultima decisione. Non era semplice per i miei giocatori"

Una grande Roma si è riscoperta grande in terra scozzese. La squadra di Gasp ha vinto con un perentorio 3-0 contro il Celtic. Una partita indirizzata già nel primo tempo, con la squadra scozzese incapace di reggere il ritmo imposto dai giallorossi. Al termine del match, l’allenatore Nancy ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi su ciò che non ha funzionato e sulla reazione arrivata nella ripresa.

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Alcune cose, ma la realtà è che non siamo riusciti a reggere questa intensità. I ragazzi hanno provato a fare bene, ma il primo tempo è stato molto difficile. Non siamo mai riusciti a uscire dalla pressione della Roma. In alcuni momenti li abbiamo anche sbilanciati, ma non abbiamo mantenuto il possesso necessario e questo ha complicato tutto. Ogni volta che provavamo a giocare in avanti, sbagliavamo l’ultima decisione. Non era semplice per i miei giocatori."

C’è però qualcosa che salva della partita?

"Sì, il secondo tempo. Mi è piaciuta molto la reazione della squadra: siamo stati più compatti, più vicini tra noi, siamo riusciti a sfuggire meglio alla pressione e a salire di più. Il primo gol subito, soprattutto perché nato da un autogol su calcio d’angolo, non ci ha aiutato. Rimontare sarebbe stato complicato contro una squadra così forte. L’atteggiamento comunque è stato positivo."

I giocatori stanno recependo il suo messaggio?

"Assolutamente sì. Ci provano e non posso rimproverare loro la mancanza di impegno. La battaglia fisica però è stata troppo dura per noi oggi. Avremmo dovuto connetterci meglio nelle giocate, ma non ci siamo riusciti. Non sono preoccupato: la reazione c’è stata e avremmo anche meritato un gol, che forse avrebbe cambiato la dinamica. Ma al momento la Roma è semplicemente troppo forte."

È infastidito dai fischi dello stadio?

"No, rispetto i tifosi. Sono importanti per noi e capisco la loro delusione. Nel calcio la pazienza è sempre difficile, ma vedo molte cose buone in quello che stiamo costruendo. So dove stiamo andando e credo che presto i risultati arriveranno."