Mancini: “Dopo Cagliari ero incazz*** nero. Frustrante prendere un rigore così”

Redazione 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 00:09)

La Roma spazza via il Celtic di Glasgow con un netto 0-3 e vola a 12 punti nella classifica unica della League Phase di Europa League. Decisiva la doppietta di un super Ferguson insieme all'autorete di Sales. Al termine della gara, in zona mista, Gianluca Mancini ha parlato della gara. Ecco le sue parole.

MANCINI IN ZONA MISTA

Terza vittoria di fila in Europa League, ma una delle migliori prestazioni. "Lo dite spesso quando giochiamo bene. Abbiamo fatto una buona partita. La cosa principale che ci siamo detti dopo Cagliari è che l'intensità, il ritmo, la voglia che avevamo dimostrato di avere era mancata. E questa cosa ci mangiava dentro, quando manca questo non dormi sereno e vai a casa incazzato nero. Dovevamo essere aggressivi oggi, andarli a prendere, e lo abbiamo fatto, sono usciti dei bellissimi gol e un buonissimo primo tempo. Sotto questo aspetto siamo felici, ce lo siamo detti e abbiamo rimediato" .

Quando siete aggressivi vi divertite, quanto si sente coinvolto nel gioco? "Quando vai a fare queste pressioni con intensità e gamba hai quella sicurezza che fa giocare meglio i nostri attaccanti. Se non lo fai, non arrivi sulle seconde palle, sui contrasti, e ti demoralizzi come è successo a Cagliari, e questo non è accettabile. Io personalmente mi diverto tanto. Quando posso sganciarmi, andare in area, fare qualche passaggio come per Bailey. È un modo di giocare che mi piace ed è buono per tutta la squadra".

Cosa manca a Ferguson per svoltare? "Per un attaccante la fiducia e i gol sono importantissimi. Più dei gol però è la prestazione. Stasera l'ho visto lottare, pressare, darsi da fare come non mai. Io mi alleno con lui e si vede che è un giocatore forte, tosto. Nelle prime partite lo ha dimostrato, qualche infortunio lo ha penalizzato e non è facile. Come non è facile arrivare da un altro paese e ambientarsi in un campionato come il nostro. Speriamo che stasera sia una svolta, è importante per noi".

Sul rigore c'è stato un po' di nervosismo. Dovete crescere lì? "Perché crescere? Se tu stai in campo e ti fai un mazzo così per 45 minuti e ti viene assegnato un rigore che, penso per tutti, non lo sia, è frustrante. Bisogna crescere forse nel non prendere 3 gialli in un minuto, ma a volte non è facile. Ti impegni, dai il massimo e un episodio così poteva riaprire la partita. Se devo prendere gol preferisco fare una cagata io o un grandissimo gol loro. Un rigore così era veramente brutto. È un rigore molto generoso, a volte è difficile gestire la rabbia, la panchina ci ha aiutato a farci restare calmi".