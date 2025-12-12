Pisilli: “Importante dare un segnale”. Poi il siparietto con Koné “È stupidino…”

Forzaroma.info
Le parole del centrocampista: "Siamo stati bravi nel pressing e quando conquistavamo il pallone avevamo delle occasioni"
Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Celtic. Queste le parole del centrocampista giallorosso: "Siamo molto contenti, dovevamo dare un segnale dopo le ultime due partite che sono state negative. Siamo molto contenti della prestazione. Siamo stati bravi nel pressing e quando conquistavamo il pallone avevamo delle occasioni. Siamo contenti che quello che abbiamo provato è poi riuscito sul campo". Mentre parlava Pisilli è passato Koné che lo ha preso in giro: "Manu è un ragazzo simpatico, un po' stupidino. Stiamo bene nello spogliatoio anche grazie a lui".

 

