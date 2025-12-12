Pisilli: “Importante dare un segnale”. Poi il siparietto con Koné “È stupidino…”

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Celtic. Queste le parole del centrocampista giallorosso: "Siamo molto contenti, dovevamo dare un segnale dopo le ultime due partite che sono state negative. Siamo molto contenti della prestazione. Siamo stati bravi nel pressing e quando conquistavamo il pallone avevamo delle occasioni. Siamo contenti che quello che abbiamo provato è poi riuscito sul campo". Mentre parlava Pisilli è passato Koné che lo ha preso in giro: "Manu è un ragazzo simpatico, un po' stupidino. Stiamo bene nello spogliatoio anche grazie a lui".