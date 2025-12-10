Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma-Como, arbitra Feliciani: giallorossi imbattuti con lui in A

news as roma

Roma-Como, arbitra Feliciani: giallorossi imbattuti con lui in A

Roma-Como, arbitra Feliciani: giallorossi imbattuti con lui in A - immagine 1
L'ultimo precedente risale alla partita vinta contro il Verona con il risultato di 2-0
Redazione

Lunedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Como, valida per la 15ª giornata di Serie A. La direzione di gara è stata affidata a Ermanno Feliciani, affiancato dagli assistenti Scatragli e Palermo; Massimi ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre alla VAR ci saranno Mazzoleni e Giua. Per Feliciani sarà il quinto incontro con la Roma, che con lui ha raccolto risultati molto positivi: tre vittorie e un pareggio, senza sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla vittoria per 2-0 sul Verona, match segnato dal discusso mancato rosso ad Akpa Akpro dopo un fallo su Pellegrini.

Leggi anche
Roma, il programma a Glasgow: venerdì il ritorno e Gasp fissa un doppio allenamento
Nainggolan: “Monchi è un bugiardo. Voleva venderci tutti, soprattutto Dzeko”

© RIPRODUZIONE RISERVATA