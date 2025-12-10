Roma-Como, arbitra Feliciani: giallorossi imbattuti con lui in A

Lunedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Como, valida per la 15ª giornata di Serie A. La direzione di gara è stata affidata a Ermanno Feliciani, affiancato dagli assistenti Scatragli e Palermo; Massimi ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre alla VAR ci saranno Mazzoleni e Giua. Per Feliciani sarà il quinto incontro con la Roma, che con lui ha raccolto risultati molto positivi: tre vittorie e un pareggio, senza sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla vittoria per 2-0 sul Verona, match segnato dal discusso mancato rosso ad Akpa Akpro dopo un fallo su Pellegrini.