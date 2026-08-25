Non bastava l'emozione dell'Olimpico. Santiago Castro ha vissuto una notte che difficilmente dimenticherà. Prima l'esordio con la maglia della Roma. Poi, la notizia più bella: sta per diventare papà. L'annuncio è arrivato dallo stesso argentino sui social. "Siamo molto felici di dire che la nostra piccola famiglia si allarga. Ansiosi ed emozionati di averti con noi. Ti aspettiamo", ha scritto l'attaccante su Instagram. E quella foto scattata subito dopo la partita, in campo, adesso ha tutto un altro significato. Castro e la moglie hanno voluto immortalare il momento dell'esordio, ma non erano soli. Tra loro c'era anche una mini maglia con il nome di Santiago. Un dettaglio che nascondeva una notizia ancora più grande: un piccolo Castro è in arrivo. Il figlio nascerà nella Capitale. E così, nella stessa notte, Santiago ha vissuto due prime volte: quella con la maglia giallorossa e quella di una nuova vita che sta per cominciare.