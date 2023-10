Scommesse, Corona annuncia nuovi nomi: “Uno è della Roma”. Pubblica la foto oscurata – LIVE

Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo l'ex paparazzo svelerà un nuovo nome coinvolto nella vicenda scommesse. Pubblicata la foto oscurata

Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, Fabrizio Coronaha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 14 di venerdì 13 ottobre sul sito Dillinger news comunicherà il nome di un altro giocatore al centro della vicenda sul presunto giro di scommesse su piattaforme illegali e sul quale sta indagando la Procura di Torino: "Oggi farò un altro nome. Gioca nella Roma". La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web con il toto nomi che sta facendo impazzire i social. Corona ha poi pubblicato sul suo account Instagram una foto del calciatore in questione, ma oscurata.

Chi è il giocatore della Roma nel giro delle scommesse illegali? — Nelle centinaia di commenti sotto al post gli utenti stanno provando a indovinare il calciatore che sarebbe al centro dello scandalo. Ma tra tutti quelli elencati, ce n'é uno che è più ricorrente e che probabilmente è quello che verrà annunciato dall'ex re dei paparazzi. Ieri Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all'Aston Villa, sono stati raggiunti al centro sportivo di Coverciano dalla polizia che ha consegnato due avvisi di garanzia. Ct Spalletti, in accordo con la Federazione, li ha lasciati liberi di lasciare il ritiro, al loro posto è arrivato El Shaarawy.

L'accusa a Zaniolo: ecco il reato che gli viene contestato — A Zaniolo sarebbe stato contestato il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie è quella prevista all'art 4 della legge 401 del 1989. Corona nella giornata di ieri è stato convocato dalla Questura di Milano come persona informata sui fatti: "Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - aggiunge l'ex re dei paparazzi- mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c'è ben altro . Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano".

