Zaniolo indagato per esercizio abusivo di scommesse. L’ex Roma: “Era solo blackjack”

Il calcio italiano trema. Le rivelazioni di Fabrizio Corona sul calcio scommesse stanno mettendo a dura prova tutto il sistema. Da Fagioli a Tonali e Zaniolo, fino ad un nuovo nome che l'ex paparazzo svelerà intorno alle 14 sul quale però ha già dato un'anticipazione: "Gioca nella Roma". L'ultima notizia è riportata dall'agenzia ANSA, che afferma come Nicolò Zaniolo sia indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è quella prevista all'art 4 della legge 401 del 1989. Ieri, nel ritiro di Coverciano, gli inquirenti hanno sequestrato il telefono dell'ex Roma e di Tonali per analizzarli e controllare a fondo tutte le conversazioni telefoniche. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio durante il primo interrogatorio Zaniolo avrebbe dichiarato di aver giocato solamente a blackjack su un portale che non sapeva essere illegale. La Procura, intanto, sospetta che dietro a questo scandalo ci sia la criminalità organizzata e dalle prime indagini, i calciatori coinvolti sarebbero almeno una decina. Secondo Dillinger News, sito d'informazione di Fabrizio Corona, anche la madre di Zaniolo (Francesca Costa) sarebbe coinvolta nel giro di scommesse.