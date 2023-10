Caos scommesse, dalla Polonia: Zalewski resta in ritiro con la nazionale U21

Nicola Zalewski è finito nell'occhio del ciclone dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona che lo accusano di essere coinvolto nello scandalo del calcio scommesse. Come riportato dal quotidiano polacco TvpSport, il terzino giallorosso è ancora in ritiro con il resto dei compagni della Polonia Under 21. Inoltre, Tomasz Kozłowski, direttore del dipartimento media e comunicazione della federcalcio locale, ha dichiarato: "Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. Da Roma, con la quale siamo in contatto, non hanno ricevuto alcun documento riguardante Nicola Zalewski. Il terzino di Mourinho, ieri ha giocato 90 minuti nel match contro la Slovacchia terminata 2-2. Il prossimo impegno in programma sarà martedì 17 contro l'Estonia.