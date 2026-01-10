Dragusin, si inserisce il Lipsia ma la Roma è avanti: le ultime

Non solo l'attacco. La Roma è molto attiva in queste ore sul fronte calciomercato per regalare a Gasperini i rinforzi richiesti anche in difesa. Il nome in cima alla lista di Massara è Radu Dragusin con il quale è stata già intavolata una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che però non convince il Tottenham. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul centrale ex Genoa si è inserito anche il Lipsia che nelle ultime ore ha provato ha provato ad accontentare il club inglese sulla formula. Lato giocatore però la priorità resta il ritorno in Italia e l'arrivo alla Roma. Su di lui c'è anche l'interessamento della Fiorentina che però al momento non è un'opzione.