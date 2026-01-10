Zeki Celik ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
Celik: “Con Gasperini lavoriamo sui dettagli. Sono cresciuto molto grazie a lui”
Le sue parole: "Oggi dobbiamo vincere perché dobbiamo rimanere alti in classifica"
Venite dalla bella vittoria di Lecce: con che ambizione giocate oggi contro un Sassuolo libero di testa? "Il Sassuolo è sempre pericoloso, mi aspetto una partita difficile. Oggi dobbiamo vincere perché dobbiamo rimanere alti in classifica".
Come è il rapporto con Gasperini e dove può crescere ancora? "Lavoriamo tanto con lui, sui dettagli. Sono cresciuto tanto con lui e sono contento. Se faccio più assist e più gol sono ancora più contento".
