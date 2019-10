Capello, frecciata a Zaniolo. Mamma Francesca: “Senza più parole, a volte è meglio tacere” – FOTO

Sta facendo discutere in queste ore la frecciata lanciata da Fabio Capello a Nicolò Zaniolo. “Non seguire la sua strada!”, ha detto l’ex allenatore giallorosso a Sebastiano Esposito, giovanissimo attaccante dell’Inter che ieri ha esordito in Champions League. Un’uscita che non è piaciuta ai tifosi della Roma, scatenando anche la reazione di Francesca Costa. La mamma di Zaniolo, infatti, su Instagram ha lasciato un messaggio criptico, ma neanche troppo. “A volte è meglio tacere… Senza più parole!”, il riferimento che è facile associare alla frase di Capello.