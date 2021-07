Calvo: “Con Mourinho si alza l’asticella, c’è grande attenzione ai dettagli”

Il CFO della Roma parla del valore aggiunto dato dall'arrivo del portoghese: "C'è grande entusiasmo in città e in società"

Per la Roma c'era Francesco Calvo a rappresentare il club al sorteggio del calendario della Serie A 2021/22, con Tiago Pinto intervenuto in diretta da Trigoria. Il Chief Operating Officer giallorosso ha parlato durante l'evento a Milano dell'arrivo di José Mourinho:"C’è grande entusiasmo in città e anche in società, la sua presenza ci permetterà di alzare l’asticella come società e gruppo di lavoro. Si dice che il diavolo sta nei dettagli, l’attenzione che sta dedicando lui ai dettagli è fuori dall’ordinario. C’è entusiasmo e c’è ottimismo".