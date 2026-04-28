Bruno Conti piange Filippo Checchi: “Il tuo sorriso illuminerà i nostri cuori”

Il calcio giovanile romano e laziale è sotto shock. Si è spento oggi, a soli 14 anni, Filippo Checchi, giovane calciatore dell’Under 14 della GSD Nuova Tor Tre Teste. Il ragazzo, originario di Subiaco, lottava da mesi contro una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui anche quello di Bruno Conti: "Il tuo sorriso illuminerà sempre i nostri cuori. Buon viaggio Filippo. Le più sentite condoglianze alla famiglia". Profondamente toccante anche il messaggio pubblicato dalla Nuova Tor Tre Teste, che ha voluto salutare così il suo giovane atleta: “Inutile cercare di trovare le parole giuste. Inutile porsi delle domande. Oggi è un giorno terribile. Il nostro Filippo Checchi non ce l’ha fatta. La tua forza, i tuoi sorrisi rimarranno per sempre dentro di noi”.