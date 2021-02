Braga-Roma 18:55 diretta LIVE: formazioni, Dzeko torna titolare

BRAGA – Tempo di tornare in Europa per la Roma di Fonseca. Alle 18.55 i giallorossi affronteranno in trasferta lo Sporting Braga, nella sfida valevole per l’andata dei sedicesimi della competizione (diretta Sky Sport sul canale 204 e 253). Sarà uno scontro dal valore particolare per il tecnico romanista, che proprio in biancorosso conquistò la Coppa Nazionale del Portogallo nel 2016, prima di intraprendere poi il viaggio europeo verso l’Ucraina. E’ stato proprio lo stesso Fonseca a sciogliere uno dei dubbi più grandi della vigilia, con Edin Dzeko che tornerà titolare ma senza fascia da capitano, che sarà invece sul braccio di Bryan Cristante. Panchina per Pellegrini, mentre chance importante per Diawara, che affiancherà probabilmente Veretout in mediana. Difesa obbligata con Ibanez, Cristante e Mancini, viste le indisponibilità di Kumbulla e Chris Smalling.

Le probabili formazioni di Braga-Roma

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Borja, Tormena, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Fransergio, Horta; Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

La vigilia

La Roma si riaffaccia all’Europa League dopo la bella e convincente vittoria di domenica contro l’Udinese. La squadra di Paulo Fonseca torna a giocare in campo europeo e lo fa in casa del Braga nell’andata dei sedicesimi di finale. Una sfida particolarmente significativa per il portoghese, che fa ritorno nel suo paese ma soprattutto contro la sua ex squadra.

I convocati di Fonseca

Sono 19 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita contro il Braga. Out, come previsto, Smalling e Kumbulla; c’è invece, nonostante il piccolo problema fisico rimediato contro l’Udinese, Roger Ibanez. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

Le statistiche

Sarà il primo scontro assoluto tra la Roma e lo Sporting Braga, l’ex squadra del tecnico Paulo Fonseca. I giallorossi però hanno affrontato in ben 18 precedenti le squadre portoghesi, con un bilancio equilibrato di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Otto in totale i turni a eliminazione diretta contro i club lusitani (4 qualificazioni e 4 eliminazioni): l’ultimo confronto è stato in occasione degli ottavi di finale di Champions nella stagione 2018/19 (doppietta storica di Zaniolo all’andata), quando la squadra di Di Francesco fu eliminata ai supplementari nel ritorno del do Dragao.

Dove vederla

Braga-Roma sarà trasmessa alle ore 18.55 su Sky Sport sui canali 204 e 253 con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Luca Pellegrini. Sarà possibile inoltre vedere la gara con l’applicazione Sky Go e tramite l’abbonamento Now TV.