Bologna, trauma contusivo-distorsivo alla caviglia per Casale: in dubbio per la Roma

Brutte notizie in casa Bologna, reduce dal pesante 4-0 in casa dell'Aston Villa che ha sancito l'eliminazione della squadra di Italiano dall'Europa League 2025-26. Nel corso del secondo tempo del match di ieri sera Nicolò Casale è stato sostituito e, come reso noto dalla società rossoblù, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Le condizioni del difensore, che salterà sicuramente la sfida di domenica in casa della Juventus, saranno valutate nei prossimi giorni, ma Casale è da considerare a rischio per il match contro la Roma. La gara tra giallorossi e rossoblù è in programma sabato 25 aprile alle 18 al Dall'Ara.