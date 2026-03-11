Bologna-Roma, Svilar parlerà in conferenza stampa insieme a Gasperini

L'appuntamento con i cronisti è fissato per le ore 19.15

Stasera è in programma l’attesa conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di Europa League contro il Bologna. Come accade speso in ambito europeo, il tecnico piemontese sarà affiancato da un calciatore per presentare il match. Dopo l’ultima volta con Tsimikas, questa volta toccherà a Mile Svilar. La giornata dei giallorossi inizia con la rifinitura a Trigoria, prima del viaggio verso Bologna. La conferenza stampa congiunta di Gasperini e Svilar si terrà allo Stadio Renato Dall’Ara alle 19:15.