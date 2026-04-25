Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Bologna-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: El Aynaoui insidia ElSha

news as roma

Bologna-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: El Aynaoui insidia ElSha

Bologna-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: El Aynaoui insidia ElSha - immagine 1
Il brasiliano rientra subito dal 1', Dybala invece parte dalla panchina con il Faraone favorito su El Aynaoui
Redazione

In pieno marasma societario, con l'addio burrascoso di Ranieri, la Roma fa visita al Bologna per coltivare il sogno Champions. Ma non c'è ormai più margine di errore. Gasperini almeno ritrova diverse pedine, a cominciare da Wesley che sarà titolare e poi Dybala che però partirà dalla panchina. Il dubbio è tra El Shaarawy ed El Aynaoui, con Pisilli che può giocare in mediana o avanzare trequartista a secondo di chi giocherà. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Pisilli; Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA