In pieno marasma societario, con l'addio burrascoso di Ranieri, la Roma fa visita al Bologna per coltivare il sogno Champions. Ma non c'è ormai più margine di errore. Gasperini almeno ritrova diverse pedine, a cominciare da Wesley che sarà titolare e poi Dybala che però partirà dalla panchina. Il dubbio è tra El Shaarawy ed El Aynaoui, con Pisilli che può giocare in mediana o avanzare trequartista a secondo di chi giocherà. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:
Bologna-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: El Aynaoui insidia ElSha
LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.
CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.
TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.
IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.
CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Pisilli; Malen.
IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen.
