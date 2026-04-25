Gasperini boccia Robinio Vaz: per il mister “dovrebbe fare due anni in serie B”

La questione mercato a Trigoria ha creato non pochi scompigli e fratture, in particolare tra Gasperini e la dirigenza con Massara in primis. Per i nomi non arrivati, per quelli proposti (il tecnico ha detto no a Hojlund, Rowe e Boga) e anche chi è invece arrivato alla Roma. Tra i bocciati di Gasp c'è pure Robinio Vaz che per l'allenatore giallorosso - secondo quanto rivelato da Matteo Pinci su 'La Repubblica' - addirittura "dovrebbe fare due anni in serie B". L'attaccante francese classe 2007 - acquisto voluto da Massara ed elemento di discussione tra i due - è arrivato a gennaio dal Marsiglia per una cifra oltre i 20 milioni, ma Gasperini avrebbe voluto un giocatore pronto da subito in un reparto in totale sofferenza e che da mesi si sta reggendo sulle spalle del solo Malen.