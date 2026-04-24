Domani alle 18 la Roma scende in campo contro il Bologna al Dall'Ara nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Sfida cruciale per i giallorossi, probabilmente all'ultimissima chiamata Champions e in piena lotta per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Qualche rientro per Gasperini che recupera Wesley e Dybala, tutto ok invece per Rensch che è regolarmente presente in lita. A disposizione anche Pisilli. Out Koné, Pellegrini, Ferguson e Dovbyk. Di seguito la lista completa:
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forzaroma news as roma Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Wesley e Dybala, quattro assenti
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Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Wesley e Dybala, quattro assenti
Regolarmente presenti per la trasferta di domani pomeriggio al Dall'Ara anche Rensch e Pisilli, assenti gli infortunati Koné, Pellegrini, Dovbyk e Ferguson
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi;
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli;
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
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