Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Wesley e Dybala, quattro assenti

Regolarmente presenti per la trasferta di domani pomeriggio al Dall'Ara anche Rensch e Pisilli, assenti gli infortunati Koné, Pellegrini, Dovbyk e Ferguson

Domani alle 18 la Roma scende in campo contro il Bologna al Dall'Ara nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A. Sfida cruciale per i giallorossi, probabilmente all'ultimissima chiamata Champions e in piena lotta per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Qualche rientro per Gasperini che recupera Wesley e Dybala, tutto ok invece per Rensch che è regolarmente presente in lita. A disposizione anche Pisilli. Out Koné, Pellegrini, Ferguson e Dovbyk. Di seguito la lista completa: