La Roma è pronta a tornare in campo in Europa League dopo la sconfitta esterna contro il Genoa nell'ultima di campionato. Giovedì i giallorossi saranno di scena al Dall'Ara nel derby italiano contro il Bologna valido per gli ottavi di finale della competizione. Domani alle 14:45, la squadra svolgerà l'allenamento di rifinitura a Trigoria sotto gli ordini di Gasperini che prenderà parte alla conferenza stampa alle 19:15 direttamente dalla pancia dello stadio rossoblù. Quella di giovedì sarà una sfida fondamentale per il cammino della Roma che vuole continuare a sperare nella qualificazione in Champions anche attraverso l'Europa.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Bologna-Roma, rifinitura a Trigoria e conferenza al Dall’Ara: il piano della vigilia
news as roma
Bologna-Roma, rifinitura a Trigoria e conferenza al Dall’Ara: il piano della vigilia
Il tecnico parlerà direttamente dalla sala stampa del Dall'Ara. Prima la rifinitura a Trigoria
© RIPRODUZIONE RISERVATA