Bologna al lavoro in vista della Roma: tornano in gruppo Heggem e Miranda

Dopo la sconfitta interna contro il Verona, il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole in vista della sfida di Europa League contro la Roma. La squadra di Italiano è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato domenica, partitella a metà campo per tutti gli altri. Per il tecnico arrivano buone notizie dall'infermeria: sono tornati regolarmente in gruppo Heggem e Miranda, entrambi fermi da circa due settimane. Due recuperi fondamentali per Italiano che difficilmente in questa stagione ha rinunciato al centrale norvegese (29 presenze) e al laterale spagnolo (32 presenze).