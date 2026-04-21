Federico Bernardeschi salterà la partita contro la Roma in programma sabato alle ore 18. L'azzurro ha subito una lesione del muscolo iliaco destro e tornerà a disposizione di Italiano tra 2/3 settimane. Questo il comunicato del club rossoblu: "Sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti dei rossoblù nella settimana di Bologna-Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Benjamin Dominguez è rientrato in gruppo, differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".