Bernardeschi: “Bellissimo vedere Dybala mentre guardava i tifosi della Roma”

Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo ex compagno di squadra alla Juventus Paulo Dybala: “Non ho sentito Dybala però per il ragazzo che è penso che si è meritato quella presentazione. E’ un grande calciatore ed è stato bellissimo vederlo seduto mentre guardava i tifosi della Roma”.