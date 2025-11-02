Marco Amelia, doppio ex di Milan-Roma oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla super-sfida di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell'ex portiere con un passato in giallorosso e rossonero:
news as roma
Amelia: “Milan-Roma gara molto tattica, Cristante tra i top italiani a centrocampo”
Chi avrà la meglio questa sera? "Le due difese in questo inizio hanno fatto molto bene, anche per volere degli allenatori. Allegri punta molto sulla forza difensiva per poter avere quell'equilibrio giusto che gli permette poi di offendere in modo giusto. Gasperini ha fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nelle sue squadre, mantenendo quell'equilibrio che aveva dato Ranieri ma iniziando a inserire piano piano le sue idee e credenze calcistiche che piano piano i giocatori stanno assorbendo. Mi aspetto una partita di grande studio tattico, soprattutto nella prima mezz'ora. Il Milan ha delle defezioni, ma una rosa ampia e idee chiare".
Su Gasperini e Allegri. "Sono due allenatori che sanno comunicare molto bene all'interno e all'esterno dell'ambiente in cui lavorano. Allegri conosce molto bene l'ambiente Milan e conosce il significato di ciò che dice, soprattutto riguardo all'obiettivo. Ha detto che l'obiettivo è stare nelle parti alte della classifica a marzo per poi fare il rush finale. Gasperini invece in punta di piedi si è catapultato nella realtà della Roma, cosa molto difficile soprattutto nei primi mesi, e lo ha fatto con la grande maturità assorbita nel corso della carriera. Ha capito subito la piazza e che cosa si aspetta Roma e la Roma. E' un ambiente che vive di grande passione ed entusiasmo e che fa dei risultati qualcosa che permette di lavorare con serenità e tranquillità. Roma è molto critica, soprattutto sugli allenatori. Un'altra grande forza di Gasp è stata un Ranieri che lo ha voluto a Roma e lo ha indirizzato nella strada da seguire. L'ho conosciuto nel 2008, ha ambizioni incredibili. Di scudetto non vuole parlare, ma sa bene che gli piacerebbe tantissimo lottare per lo scudetto e soprattutto con la Roma perché è qualcosa di straordinario".
Su Cristante e Dybala. "La Roma ha delle certezze, come la grande solidità difensiva, e giocatori che sono tornati a rendere alla grande, come Cristante. E' stato criticato tanto ma per me è uno dei centrocampisti italiani migliori, di equilibrio mentale e che sa trasmettere ai compagni serenità e tranquillità. Dybala insieme a Soulé lì davanti potrà far vedere tante cose, si trovano benissimo e tecnicamente sono fortissimi. Potrebbero risolvere partite tatticamente complicate con le loro giocate".
