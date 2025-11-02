Amelia: “Milan-Roma gara molto tattica, Cristante tra i top italiani a centrocampo”

Chi avrà la meglio questa sera? "Le due difese in questo inizio hanno fatto molto bene, anche per volere degli allenatori. Allegri punta molto sulla forza difensiva per poter avere quell'equilibrio giusto che gli permette poi di offendere in modo giusto. Gasperini ha fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nelle sue squadre, mantenendo quell'equilibrio che aveva dato Ranieri ma iniziando a inserire piano piano le sue idee e credenze calcistiche che piano piano i giocatori stanno assorbendo. Mi aspetto una partita di grande studio tattico, soprattutto nella prima mezz'ora. Il Milan ha delle defezioni, ma una rosa ampia e idee chiare".

Su Gasperini e Allegri. "Sono due allenatori che sanno comunicare molto bene all'interno e all'esterno dell'ambiente in cui lavorano. Allegri conosce molto bene l'ambiente Milan e conosce il significato di ciò che dice, soprattutto riguardo all'obiettivo. Ha detto che l'obiettivo è stare nelle parti alte della classifica a marzo per poi fare il rush finale. Gasperini invece in punta di piedi si è catapultato nella realtà della Roma, cosa molto difficile soprattutto nei primi mesi, e lo ha fatto con la grande maturità assorbita nel corso della carriera. Ha capito subito la piazza e che cosa si aspetta Roma e la Roma. E' un ambiente che vive di grande passione ed entusiasmo e che fa dei risultati qualcosa che permette di lavorare con serenità e tranquillità. Roma è molto critica, soprattutto sugli allenatori. Un'altra grande forza di Gasp è stata un Ranieri che lo ha voluto a Roma e lo ha indirizzato nella strada da seguire. L'ho conosciuto nel 2008, ha ambizioni incredibili. Di scudetto non vuole parlare, ma sa bene che gli piacerebbe tantissimo lottare per lo scudetto e soprattutto con la Roma perché è qualcosa di straordinario".