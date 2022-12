Belotti a Disneyland Paris: il Gallo si ricarica tra principesse e cartoni – FOTO

La magia dei cartoni animati per ritrovare quella sul campo. Andrea Belotti sta trascorrendo le vacanze prima del ritiro in Portogallo in Francia, nel luogo magico per eccellenza, Disneyland Paris. L'attaccante della Roma cerca serenità dopo la prima parte di stagione tutt'altro che esaltante, con la casella dei gol in campionato ancora ferma a zero. E un rigore sbagliato col Torino nell'ultima prima della sosta. Archiviata la tournée in Giappone, nei 12 giorni di vacanza concessi da Mourinho, Belotti ha scelto il più famoso parco giochi a tema d'Europa, nella magia Disney insieme alla compagna Giorgia Duro - che ha annunciato di aspettare un altro bambino - e ovviamente la figlia Vittoria, di quasi due anni.