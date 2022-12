Le reti, i minuti e le presenze: a Belotti servono 3 traguardi per rimanere

Il sorriso e la voglia di riscatto non li ha mai persi. Sono queste le certezze da cui vuole ripartire Andrea Belotti , che nei prossimi mesi si giocherà la permanenza in giallorosso, scrive Emanuele Zotti su. Il contratto firmato a fine agosto con la Roma - scadrà il prossimo 30 giugno - prevede un rinnovo automatico per altre due stagioni, solamente nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere determinati obiettivi . E le condizioni per far scattare il prolungamento non sono scontate: oltre ad un determinato numero di presenze, nella clausola inserita nell’accordo stipulato tra il club e il giocatore è previsto anche il raggiungimento di un minimo di minuti disputati e - soprattutto - di gol segnati. Al momento nessuno dei target è stato raggiunto. Questo vuol dire che, da gennaio, il Gallo dovrà necessariamente convincere José Mourinho a concedergli spazio e dimostrare in campo di meritarsi la conferma nella Capitale.

Dall’inizio della sua avventura in giallorosso, l’ex Torino ha accumulato 17 presenze per un totale di 656’. In Serie A però sono soltanto 2 le partite giocate dal 1’, mentre la casella dei gol fatti non è mai stata aggiornata. Le cose sono andate meglio in Europa League, dove ha segnato le uniche 2 reti da romanista ed è stato schierato nell’undici titolare in 4 occasioni. Per sbloccarsi in campionato Belotti si era voluto assumere la responsabilità di tirare un rigore pesantissimo contro il Torino: una scelta coraggiosa ma che non lo ha premiato. Un rapporto, quello tra il ventottenne e i tiri dal dischetto, che non è mai del tutto sbocciato: su 36 rigori tirati in carriera sono 10 quelli sbagliati, con una percentuale d’errore del il 27.8%. C’è ancora tempo per addrizzare la rotta e guadagnarsi il rinnovo. Per tornare a cantare però, il Gallo deve prima svegliarsi.