Le vacanze dei giocatori della Roma: mare e relax prima dell’Algarve

La squadra giallorossa svolgerà in Portogallo la seconda parte della preparazione in vista del ritorno in campo contro il Bologna. Intanto, i calciatori si riposano in giro per il mondo

I giocatori della Roma scelgono mete esotiche per le vacanze. Pellegrini e Mancini sono a Dubai con le famiglie, Solbakken è volato in Messico. Volpato e Camara tornano nelle rispettive città natale. Dopo la tournée in Giappone e le due amichevoli poco esaltanti contro Nagoya (0-0) e Yokohama (3-3), Mourinho ha concesso 12 giorni di riposo prima della partenza per il Portogallo. La squadra giallorossa, infatti, svolgerà in Algarve la seconda parte della preparazione in vista del ritorno in campo contro il Bologna, il 4 gennaio 2023. Il tecnico convocherà anche Wijnaldum, che farà una settimana di lavoro differenziato sulla costa lusitana e verrà valutato dallo staff tecnico e dai medici. Per l'olandese sarà una prova generale in vista del suo definitivo rientro in squadra. Ecco tutte le destinazioni dei giallorossi.