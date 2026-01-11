Barca-Real Madrid, D’Agostino esalta Yamal: “Questo lancio è proprio alla Totti…”

In Arabia Saudita si è giocata la finale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid, vinta dalla squadra di Flick per 3-2 grazie alla doppietta di Raphinha. Nel corso del primo tempo, dopo un lancio incredibile di Lamine Yamal proprio per Raphinha, Gaetano D'Agostino ha voluto esaltare il talento del classe 2007 paragonandolo proprio all'ex capitano giallorosso: "Concedetemelo... questo lancio è proprio alla Totti", ha dichiarato in telecronaca l'ex calciatore. Un paragone non certo esagerato vista la classe del fenomeno del Barcellona che ha ancora solo 18 anni.