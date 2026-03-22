Angeliño: “Quanto avevo voglia di giocare di nuovo in casa. Grazie Olimpico”

Quella di questa sera non è stata una partita come le altre per Angeliño. Il terzino spagnolo, all'ingresso in campo in Roma-Lecce, ha ricevuto una sentitissima standing ovation da parte di tutto l'Olimpico. Il numero 3 giallorosso, infatti, non giocava da Panathinaikos-Roma (29 gennaio) e in campionato addirittura da Roma-Verona del 28 settembre 2025. Angeliño ha voluto ringraziare i tifosi della Roma su Instagram con un breve ma sentito messaggio: "Quanta voglia avevo di giocare di nuovo in casa. Grazie Olimpico", il tutto accompagnato da un cuore giallo e da uno rosso. Nei commenti, ovviamente, tanti messaggi di affetto da parte dei tifosi giallorossi e da parte di alcuni compagni come Tsimikas (che lo ha sostituito, 'Bentornato fratello') ed Hermoso ('Grande Angelito!'). Nel post-gara anche Pisilli aveva rivolto parole al miele per lo spagnolo: "Siamo e sono contento che sia tornato, è un giocatore fortissimo e una persona splendida. Spero riuscirà a mettere sempre più minuti da qui alla fine".