Pisilli: “Non era facile vincere dopo l’eliminazione. Avevamo perso energie mentali”

Le sue parole: "Siamo stati molto bravi a portare a casa il risultato. Angeliño? E' un giocatore fortissimo e una persona splendida, un bravissimo ragazzo che ha sempre cercato di lavorare al meglio"

Redazione 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 20:36)

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Abbiamo visto qualche scoria nel primo tempo, poi vi siete sbloccati: era la reazione che vi si chiedeva. "Era una partita molto difficile, soprattutto perché venivamo da una gara dispendiosa come quella di giovedì. Quando poi ne esci sconfitto perdi tante energie anche mentali, non è facile giocare dopo tre giorni. Siamo stati molto bravi a portare a casa il risultato".

Siete stati vicini ad Angelino: come avete vissuto questa vicenda e che soddisfazione è rivederlo in campo? "Siamo contenti che sia tornato, è un giocatore fortissimo e una persona splendida, un bravissimo ragazzo che ha sempre cercato di lavorare al meglio. E' molto positivo per il gruppo, non ha mai dato fastidio nel periodo in cui non poteva giocare. Siamo e sono veramente contento che oggi sia tornato con noi, spero riuscirà a mettere sempre più minuti da qui alla fine".

Si vede una sua crescita costante: come è andare in Nazionale? Siamo fiduciosi? "Sì, dobbiamo esserlo. Siamo l'Italia, non dobbiamo avere paura di niente. L'Italia merita di giocare il Mondiale, sono sempre stato abituato all'Italia ai Mondiali e spero che da quest'estate sarà così e sarà sempre così".