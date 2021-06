Amelia: “Io accostato alla Roma di Mourinho, ma voglio allenare”

L'ex portiere giallorosso ricorda lo scudetto del 2001 e torna sulle voci che lo vorrebbero nello staff del portoghese: "Continuerò con il mio percorso"

A 'granhotelcalciomercato.com', Amelia racconta i suoi compagni: "Batistuta tirava delle cannonate anche in allenamento. Spesso in una palla a metà io mi buttavo sui piedi, in attacco, e generalmente mi ritrovavo con lui che si presentava davanti a me con una forza incredibile… anche Balbo a 35 anni faceva la differenza. Da romano, nato e cresciuto nel settore giovanile della Roma, è stata una stagione entusiasmante, mi viene la pelle d’oca ancora oggi, a vent’anni di distanza. Ma le emozioni forti le tengo per quando rivedrò i miei ex compagni”. Nel 2001 lo scudetto non era ancora 'contagiato' dai social:“A quel tempo si viveva di più lo spogliatoio, era più semplice fare gruppo e restare compatti. Oggi il mondo è cambiato, i ragazzi vivono con gli occhi sugli smartphone, c’è meno condivisione nei momenti chiave del gruppo, è più complicato creare quel clima di unione e coesione. Da allenatore me ne sto accorgendo in prima persona, chi deve gestire un gruppo squadra oggi ha un problema in più da dover affrontare”.