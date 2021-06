Scudetto 2001, Capello: “Il più difficile della mia carriera”

Il tecnico friulano racconta le emozioni per la vittoria del campionato con i giallorossi

Qualche rimpianto per aver vinto soltanto uno scudetto a Roma lo nutre? "Guardi, se è stato difficile vincere un campionato, e la dimostrazione è che nella storia di questa società ne sono stati vinti appena tre, ancor più difficile è stato mettere la parola fine ai festeggiamenti. Sono durati 7 mesi e le assicuro che non esagero. L’anno dopo potevamo ripeterci ma abbiamo perso tanti punti con le piccole squadre. Senza contare quello che abbiamo combinato a Venezia, non vincendo contro una squadra già retrocessa. Anzi, recuperando da uno 0-2… Un vero peccato".

Anche Montella?"Siete ancora convinti che avessi qualcosa contro di lui? Ma non è vero. Perché entrava spesso in corsa o lo sostituivo? Francesco non lo toglievo mai perché non volevo privarmi di un’opportunità. Lui si poteva inventare qualcosa in qualsiasi momento, sempre. Un giocatore eccezionale. Batistuta le devo spiegare perché giocava? Gabriel era quello che ci mancava per vincere. Dei tanti gol che ha fatto, me ne ricordo uno al Verona su punizione, più o meno dai 25 metri. Un missile. La palla non si è mai abbassata. Ma anche in allenamento, spesso si fermava a calciare alla fine delle sedute e urlava gol ancora prima di toccare la palla. Delvecchio, invece, era l’unico che mi faceva le due fasi. E allora toccava a Vincenzo che rimane un grandissimo attaccante d’area di rigore. Senza il suo 2-2 a Torino".