Buonuscita, scontro sul comunicato e l’intervista alla Rai: Ranieri-Friedkin al veleno

Tra Ranieri e i Friedkin la fine non è stata di certo serena. L'ultimo scontro in casa giallorossa si è consumato proprio sulle modalità dell'addio dell'ormai ex senior advisor ma anche e soprattutto sulle modalità e le parole con cui questo doveva essere comunicato. Secondo 'La Repubblica', il motivo del ritardo nella nota ufficiale già nell'aria dal giorno precedente è da ricercare nell'accordo che ha richiesto molte ore di lavoro tra i Friedkin e Ranieri, che ha ottenuto 1,5 milioni, ovvero quanto avrebbe dovuto percepire fino al 2027, la naturale scadenza del contratto. Ma come riportato da 'Il Messaggero', delle divergenze importanti sono emerse anche nel momento di stilare il comunicato d'addio. I Friedkin lo volevano condiviso, Ranieri non era d'accordo per poi chiedere (senza ottenerlo) che il nome di Gasperini non comparisse. Non solo, perché altro motivo di contesa e contrasto è stato l'accordo di riservatezza che viene sottoscritto per un determinato periodo quando le parti si separano che i Friedkin avrebbero voluto far firmare a Ranieri. Che, a persone a lui vicine, continua a dire che prima o poi la verità uscirà fuori. La rottura - aggiunge il 'Corriere della Sera' - dopo che non è stata raggiunta l'intesa sulla separazione consensuale che sembrava la prima ipotesi di addio. Nessuna soluzione "morbida", durante la discussione è stata pure ventilata l’ipotesi di un'intervista alla Rai che non sarebbe stata condivisa. Da qui il comunicato brusco e gelido, a cui ha fatto seguito la puntualizzazione che Ranieri ha comunque tenuto a rilasciare attraverso l'Ansa: "L’interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società".