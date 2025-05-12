I giallorossi perdono 2-1 la sfida fondamentale contro l'Atalanta per un posto in Champions. Il gol vittoria è quello di Sulemana, ma le parole - e le polemiche - di Claudio Ranieri nel post-partita si sono concentrate sul contatto Koné-Pasalic. L'arbitro Sozza ha prima concesso e poi revocato il penalty al monitor dopo le indicazioni dalla sala Var, che secondo il tecnico giallorosso non sarebbe potuto intervenire. Rosario Abisso ha, però, richiamato l'arbitro perché - anche secondo Luca Marelli - si trattava di un contatto inesistente e cercato da Koné.

Un altro errore contro la Roma: l'ultima volta la lite con Mourinho

Undopo quello del 2022 in unfinito tra caos e polemiche per il gol annullato ae il seguente cartellino rosso. Un episodio che aveva impedito al fischietto di Palermo di. In quel caso era statoad intervenire furioso nel post-partita: "Ho parlato con l'arbitro, perché secondo ha sbagliato sull'espulsione.Oggi è stato espulso perché ha detto tre volte al signor Abisso tre volte "Ma che caz.. hai fischiato".. Non gli ha detto di andare a quel paese, gli ha detto 3 volte "che ca... fischi". Se sono arbitro, dopo un gol festeggiato al 90', la frustrazione del gol annullato, e il calciatore va da te e ti dice una cosa del genere, gli do giallo e finisce lì. Pensi che quel rosso lì, per fare un esempio, lo avrebbero dato a".