Il fischietto di Palermo non ha arbitrato i giallorossi per oltre due anni dopo la discussione con lo Special One
Ranieri: "La stagione di Pellegrini è una sconfitta personale"
I giallorossi perdono 2-1 la sfida fondamentale contro l'Atalanta per un posto in Champions. Il gol vittoria è quello di Sulemana, ma le parole - e le polemiche - di Claudio Ranieri nel post-partita si sono concentrate sul contatto Koné-Pasalic. L'arbitro Sozza ha prima concesso e poi revocato il penalty al monitor dopo le indicazioni dalla sala Var, che secondo il tecnico giallorosso non sarebbe potuto intervenire. Rosario Abisso ha, però, richiamato l'arbitro perché - anche secondo Luca Marelli - si trattava di un contatto inesistente e cercato da Koné.
Un altro errore contro la Roma: l'ultima volta la lite con MourinhoUn altro errore di Abisso dopo quello del 2022 in un Roma-Genoa finito tra caos e polemiche per il gol annullato a Zaniolo e il seguente cartellino rosso. Un episodio che aveva impedito al fischietto di Palermo di arbitrare i giallorossi per ben due anni. In quel caso era stato Josè Mourinho ad intervenire furioso nel post-partita: "Ho parlato con l'arbitro, perché secondo ha sbagliato sull'espulsione. Se Zaniolo giocasse nell'Inter, nella Juventus o nel Milan lo avrebbero espulso? Oggi è stato espulso perché ha detto tre volte al signor Abisso tre volte "Ma che caz.. hai fischiato". Non lo ha insultato. Non gli ha detto di andare a quel paese, gli ha detto 3 volte "che ca... fischi". Se sono arbitro, dopo un gol festeggiato al 90', la frustrazione del gol annullato, e il calciatore va da te e ti dice una cosa del genere, gli do giallo e finisce lì. Pensi che quel rosso lì, per fare un esempio, lo avrebbero dato a Lautaro Martinez a San Siro? O a Chiellini nello stadio della Juventus? O a Zlatan a San Siro?".
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