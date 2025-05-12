La Roma esce sconfitta 2-1 da Bergamo e torna a non conquistare nemmeno un punto dopo ben 19 partite consecutive. Il match contro l'Atalanta era fondamentale per la corsa Champions e Claudio Ranieri si è scagliato contro giornalisti ed esperti nel post-partita, furioso per il rigore concesso e poi revocato su Manu Koné. Luca Marelli, ex arbitro ed esperto Var per DAZN ha detto la sua prima in un breve dialogo con il tecnico giallorosso: "Anche prima che venisse richiamato Sozza avevo detto che ci sarebbe stata on field review. Se vediamo le immagini a velocità reale sembra che ci sia un contatto, la realtà è che non c'è". E ha poi concluso il discorso dopo qualche minuto: "Il contatto c'è, non è ginocchio contro ginocchio, al massimo sono le due cosce che si sfiorano. È un contatto molto cercato, Pasalic pianta il piede a terra e dopo non c'è un altro movimento verso Koné. Questo rigore non poteva non essere revocato. Ci saranno polemiche, abbiamo visto dei contatti molto leggeri confermati, ma come vedete è minimo, il calcio di rigore deve essere assegnato per falli che ci sono realmente. Questo è uno sfregamento coscia contro coscia, non può essere considerato come un'infrazione. Molto spesso siamo 50/50, in questo caso sono stato netto perché conoscendo i precedenti questo non è un calcio di rigore che può essere confermato. L'errore principale qui è di Sozza, ha valutato male un contatto davvero molto leggero. Se non avesse fischiato non ci sarebbero stati problemi".