Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Il sogno Champions è finito? “Mah, non so. Giocheremo come abbiamo sempre fatto e lotteremo fino in fondo. La forza, l’intensità. L’Atalanta è padrona di questa. Volevo sapere sul rigore. C’era 60 e 40 no? Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un chiaro errore. Li si vede che Pasalic sbaglia, tocca il ginocchio del mio giocatore. Ci devono spiegare perché altrimenti non si può fare. L’arbitro ha dato rigore e rigore era. Ci dispiace che non ci sia una linea unica. E sono sicuro che Rocchi lo dirà. Una volta che dà rigore lo deve dare, non può revocarlo. Poi l’Atalanta ha fatto buone cose, complimenti a loro e a noi”.

Marelli ha dato una sua interpretazione dell’episodio. “Qual era? Voglio sapere Marelli cosa ha detto? Io non sto dicendo se è rigore o no. Io sto chiedendo se il Var può intervenire sui falli bassi. Non è la questione del rigore. Accettiamo tutto però vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto. Allora cambiamo le regole e noi ci adeguiamo”.

La realtà è che il contatto non c’è. “Ah non c’è. Va bene, grazie. Ma come fa lei a dire di no. Si vede proprio che c’è il ginocchio che tocca. Ha sbagliato l’intervento e lo stiamo vedendo”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

"C'è una regola, se l'arbitro da rigore per un contatto con la parte bassa il Var non può intervenire. Non giudico se c'era o meno rigore, l'immagine si vede, Pasalic tocca il ginocchio di un mio giocatore. L'arbitro può anche non darlo, sto giudicando e chiedo a Rocchi: "Il var può intervenire?". Non è stato un chiaro ed evidente errore, mi manda ai pazzi. Non potete cambiare le regole da un momento all'altro, o ha sbagliato chi l'ha richiamato, o hanno cambiato le regole. Sozza? Non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle. Cosa significa un tocco leggero? Siamo lì col bilancino? Il Var non doveva intervenire, cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ce ne fanno quattro".

Analisi della partita? "L'Atalanta è perfetta, meravigliosa, è stata l'orgoglio di noi italiani. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, era in controllo ma sappiamo che quando partono così sono micidiali, eravamo preparati. Prima della partita avevo detto ai ragazzi che dobbiamo lottare per noi stessi, fino all'ultimo secondo. Non interessa il risultato, abbiamo giocato da pari a pari, lottata e combattuta sia da noi che da loro".

Sulemana? "Mi mangio le mani, ce lo avevo a Cagliari e gli ho sempre detto di tirare in porta".