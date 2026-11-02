Domani sarà Manchester United-Roma anche per la Primavera, nella sfida in programma alle 14 e valida per la quarta giornata di Youth League. Oggi i giallorossini si sono allenati in Inghilterra e, al termine della seduta, mister Scala ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club capitolino. Di seguito le sue parole:

Ci stiamo abituando alla "conta", tra infortunati e convocati con la prima squadra: qual è l'esito alla vigilia della partita? "Abbiamo guadagnato un giocatore, perché rispetto alla partita con l'Inter stavolta Camara è con noi, ma forse ne perdiamo due, vedremo come andranno le prossime ore. Ma al di là di chi ci sarà domani, per noi è una partita troppo importante e speciale".

Con un'altra vittoria si potrebbe quasi mettere al sicuro la qualificazione. Ci pensate? "Assolutamente sì. Siamo venuti qua per questo, vincere a Manchester ci darebbe una spinta ulteriore, anche in conseguenza del grande risultato e della grande prestazione che abbiamo messo in atto venerdì contro l'Inter. Siamo molto motivati, stiamo insieme da giovedì, perché siamo rimasti al nord prima di spostarci in Inghilterra e stiamo preparando la partita in ogni dettaglio. Siamo molto fiduciosi".

Tanti giorni insieme, perché siete partiti giovedì scorso e tornerete dopodomani. Praticamente un mini-ritiro. Quanto è importante per cementare ulteriormente il gruppo? "Moltissimo. Coincide con la vittoria di Milano, che ci ha dato naturalmente una bella botta in positivo al morale e questo ci ha uniti ancora di più. Passare tutto questo tempo insieme con i ragazzi, con lo staff a tempo pieno, ci aiuta a compattarci ancora di più".

Che tipo di squadra è il Manchester United? "Una squadra forte, con valori importanti, e simile a quella che abbiamo affrontato venerdì scorso per i principi e i concetti di gioco in entrambe le fasi. Nelle partite che abbiamo visto c'erano anche due sconfitte, a mio avviso non meritate. Ci aspetta una gara molto impegnativa".