Il possibile arrivo di Massimo Tarantino alla guida del settore giovanile della Roma è in forte dubbio, anzi è quasi compromesso. Secondo Gazzetta Regionale, la firma prevista per il 4 maggio non è mai arrivata e il progetto legato al vivaio giallorosso è al momento fermo dopo l'addio a Ranieri e quello imminente di Massara. Se non ci saranno sviluppi entro una settimana, l’accordo potrebbe definitivamente saltare con la Roma che è già alla ricerca di altre figure per il ruolo. In dubbio quindi torna anche la posizione di Bruno Conti che era pronto a lasciare il club dopo 53 anni di carriera.
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Roma Primavera, in arrivo la fumata nera per Tarantino
Decisivo l'addio di Ranieri e quello ormai imminente di Massara
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