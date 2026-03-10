Roma Primavera, Litti: “Qui una passione incredibile, i primi mesi sono stati duri”

Il terzino è sempre più protagonista in Primavera

Il terzino della Roma Primavera Marco Litti è stato il protagonista dell’episodio di oggi di Dreaming Roma. Ecco le sue parole al portale del club

Quanto è stato difficile lasciare la tua città per trasferirti a Roma?

«Se devo essere onesto, all'inizio... i primi mesi sono stati un po' difficili. È un ambiente diverso, dove non conosci nessuno. Mi sono trovato in qualcosa di molto più grande rispetto a quello che avevo prima. I primi due o tre mesi sono stati piuttosto difficili. Con il tempo, però, ho cominciato a conoscere le persone, i compagni di squadra, l'allenatore, i preparatori fisici. E diventava molto più facile adattarsi e sentirsi parte del gruppo».

C'è stato qualcuno al club o un compagno di squadra che ti è stato particolarmente utile in quel periodo di adattamento necessario, dopo il trasferimento da una città come la tua a una come Roma?

«Non c'è stata una persona in particolare, ma tante persone che mi hanno fatto sentire a casa, che mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno. Ogni volta che chiedevo anche la cosa più piccola, mi dicevano: "Non preoccuparti, ci penso io". Sono queste piccole cose che fanno la differenza e ti aiutano a diventare parte del gruppo».

Quando sei arrivato eri giovane, quindi hai passato tutto il tuo tempo a Trigoria e alla residenza. Era il tuo mondo.

«Andavo a scuola e a allenarmi. Ho fatto amicizie, scherzavamo. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio».

Parlaci del tuo percorso calcistico. Sei di Brindisi. Dove hai cominciato?

«Ho iniziato all'Euro Sport Academy, che è una scuola di calcio di Brindisi. Dopo quattro anni sono passato al Lecce, dove ho trascorso altri quattro anni. Poi mi hanno detto che la Roma era interessata a me e non ci ho pensato due volte».

Nel 2020 la chiamata della Roma. Chi te lo ha detto?

«Mia mamma.»

E come hai reagito?

«Ho detto: "Stai scherzando, vero?" Lei ha detto: "No, davvero". All'inizio era un po' titubante anche lei, sai, il suo bambino... Era un po' incerta. Comunque le ho detto: "Siamo seri?" Lei ha risposto: "Sì". E io: "Voglio andare"».

Com'è andata poi?

«Beh, questo era durante il Covid, quindi era un po' difficile, non sapevamo quando avrebbero riaperto, quando avremmo potuto andare. Sono venuto a visitare Trigoria prima che chiudessero tutto e sono rimasto scioccato».

Cosa pensavi quando sei entrato? "Wow, voglio venire!" O avevi paura?

«No, ho pensato che fosse pazzesco. Non avevo mai visto un centro di allenamento così moderno e all'avanguardia. Ho pensato: "Mamma mia!" Ero in totale incredulità».

Ma hai lasciato la tua casa. Come l'hai vissuto?

«Onestamente, non ci pensavo, perché più ci pensi, più senti la mancanza di casa, più diventi triste. Mi dicevo solo: "Se vuoi diventare un calciatore..."».

Quindi quello era la tua spinta: l'obiettivo finale.

«Sì, è qualcosa che dovevo fare per diventare un calciatore. Non posso essere sempre legato a mia mamma, a mio fratello, a casa. Dovevo prendere una decisione. Mia mamma mi ha lasciato scegliere. Mi ha detto: "Questa è la tua vita, sei abbastanza responsabile". "Fai la tua scelta"».​​​​​​​

Come ha influenzato la Roma la tua vita?

«Sì, ora ho iniziato a vivere Roma. Ogni tanto vado a cena con i miei compagni. Facciamo queste uscite, e ora che ho la macchina e la patente, mi è più facile muovermi. All'inizio mi sono tuffato a capofitto in questa città grande e bella e le mie prime impressioni sono state positive ed emozionanti».

C'è stato un momento in cui hai pensato di andartene?

«No».