Danimarca-Finlandia, terrore Eriksen ma ora sta bene. Il match si è giocato: 0-1

Il calciatore dell'Inter è crollato a terra svenuto: immediati i soccorsi dello staff sanitario e il massaggio cardiaco. Prima le scene drammatiche, poi il sollievo: "Christian è sveglio e parla"

Terrore in campo durante Danimarca-Finlandia per Christian Eriksen. Il giocatore dell'Inter è crollato a terra, cadendo in avanti, per un malore nel corso del primo tempo attorno al 43'. Il classe '92 si è accasciato al suolo dopo aver restituito il pallone a un compagno su una rimessa laterale. Subito i calciatori e i compagni hanno chiamato i soccorsi, con le immagini tremende del numero 10 danese disteso e con gli occhi sbarrati. Poi l'ingresso della barella con il personale sanitario che ha dovuto praticare il massaggio cardiaco per diversi minuti. Eriksen è rimasto a terra nella disperazione dei calciatori in campo, con i compagni della Danimarca che hanno fatto da muro per non far trapelare immagini. Anche la fidanzata di Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, è entrata in campo, in lacrime così come tutti i tifosi sugli spalti, consolata da Kjaer e Schmeichel. Dopo diversi minuti il calciatore è stato portato fuori dal campo in barella, coperto dalla barriera composta da alcuni teli e dai giocatori danesi, con la Finlandia che nel frattempo aveva abbandonato il campo. La partita è stata ufficialmente sospesa "per emergenza sanitaria".