Trabzonspor-Roma ore 19.30 diretta LIVE: probabili formazioni, c’è Shomurodov

I giallorossi all'esordio ufficiale: in Turchia l'andata degli spareggi di Conference League

La Roma di Mourinho è finalmente al via. I giallorossi giocano in Turchia contro il Trabzonspor la prima partita ufficiale della stagione nell'andata degli spareggi di Conference League: fischio d'inizio alle 19.30 allo stadio Şenol Güneş di Trebisonda. Mourinho l'ha definito un "playoff" da Champions e per questo non vuole fare brutte figure e soprattutto vuole indirizzare il discorso qualificazione già da stasera (il ritorno giovedì prossimo all'Olimpico). Le scelte del portoghese sono fatte: in porta Rui Patricio, in difesa Karsdorp e Vina gli esterni con Mancini-Ibanez al centro. In mezzo al campo Cristante e Veretout, sulla trequarti ci sono Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov. Dall'altra parte i due ex romanisti Bruno Peres e Gervinho oltre ad Hamsik.